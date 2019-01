Sea Watch, Boccia: “far sbarcare i migranti è un dovere”

27 Gennaio 2019 20:12

Boccia: “far sbarcare le 47 persone della Sea Watch, dopo averli fatti restare per 9 giorni al largo di Siracusa è un dovere per tutti gli italiani”

“Far sbarcare le 47 persone della Sea Watch, dopo averli fatti restare per 9 giorni al largo di Siracusa è un dovere per tutti gli italiani. Con il gesto di andare sulla nave Magi, Prestigiacomo e Fratoianni hanno rappresentato tutti. Bravi. La liberta’ umana si difende con l’accoglienza e tendendo sempre la mano a chi e’ in difficolta’, non esercitando potere e dominio sui deboli come fa Salvini. Il governo Lega-M5S, invece, continua a mostrare i muscoli con la povera gente facendo vergognare tutti noi. Ma sono sicuro che l’anima solidaristica degli italiani alla fine prevarra’ su qualsiasi tentativo politico di governare con muscoli e propaganda”. Ecco le parole di Francesco Boccia, deputato Pd.

