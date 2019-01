6 Gennaio 2019 23:25

Il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro, ha deciso che, domani, le scuole rimarranno chiuse per consentire di sgomberare i cumuli di neve formatisi in questi giorni di maltempo in Sicilia