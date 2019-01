20 Gennaio 2019 21:15

Sciopero dei trasporti in Sicilia, Falcone: “protesta legittima, sindacati e lavoratori siano responsabili riducendo disagi per utenti”

“Il Governo Musumeci comprende le motivazioni che spingeranno il trasporto pubblico locale e il settore del noleggio con conducente di pullman e bus allo sciopero previsto per domani”. Interviene così l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, in relazione alla serrata che si prolungherà per 4 ore, dalle 9 alle 13. “La naturale spinta verso la liberalizzazione di trasporti e servizi non può trasformarsi – prosegue Falcone – nella scusa per scaricare solo su alcuni soggetti il peso delle potenziali penalizzazioni che le modifiche normative in cantiere potrebbero comportare». L’assessore chiama però sindacati e lavoratori ad agire con senso di responsabilità: “Invitiamo tutti gli attori in sciopero a mantenere un atteggiamento responsabile e costruttivo, riducendo al minimo i disagi per gli utenti siciliani”.

