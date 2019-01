I tricolori di sci unvs si faranno grazie al Piemonte

27 Gennaio 2019 14:30

Sarà ancora il Piemonte ad organizzare i Campionati Nazionali UNVS di sci (slalom e fondo). La manifestazione, dopo essere stata messa a rischio per la mancanza di candidature e per l’impossibilità del Trentino di ereditare la regia piemontese, si farà grazie all’intervento del delegato regionale piemontese Antonio Muscarà e dei dirigenti Sergio Rapa e Giampiero Carretto, organizzatori dell’evento. Parteciperanno anche i disabili della Fisdir. Ancora da definire luogo e data, probabilmente in Valle d’Aosta ai piedi del Cervino.

