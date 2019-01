Sci e snowboard sull’Etna: al via il primo “Fontalba Snow Trophy” [INFO e DETTAGLI]

29 Gennaio 2019 18:43

Sci, snowboard e la grande novità dello snow volley caratterizzeranno il weekend sull’Etna organizzato da Mediterranea Eventi con la title partnership di Fontalba. Sport e musica con Apres Ski e Snow Party

Dalla spiaggia alle piazze e adesso in montagna. La Mediterranea Eventi continua le sue attività anche nella stagione invernale e, per la prima volta, propone il “Fontalba Snow Trophy”, manifestazione unica nel suo genere che debutta al Sud Italia con la partnership della nota azienda Fontalba, dei comuni di Linguaglossa e Nicolosi, della Pro Loco di Linguaglossa, dell’Unione Sportiva Acli Nazionale, del Comitato regionale siciliano della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), del Cus Unime e del Comitato regionale siciliano e dei Comitati Territoriali di Messina e di Catania della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

L’evento, in programma sabato 2 e domenica 3 febbraio sull’Etna, è stato illustrato dal Presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze, nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Pro Loco di Linguaglossa presieduta da Franco Maugeri, convinto sostenitore dell’iniziativa: “L’Etna è un posto unico – ha affermato Finanze – e questa prima tappa al Sud ci inorgoglisce. Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione soprattutto con Fontalba, che ha sposato un progetto nuovo e dedicato ai giovani, e con i due Comuni, oltre a diversi partner, sportivi e non, che ci hanno affiancato e sostenuto in corso d’opera”.

“È un’iniziativa che si svolgerà in una cornice che è patrimonio dell’Unesco e sarà palcoscenico di diverse attività sportive”, ha dichiarato il sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi, sottolineando il valore di una manifestazione che ha saputo unire pubblico e privato: “Siamo sempre propensi ad accogliere le novità ed è un progetto lodevole che continuerà negli anni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Alessandro Faranda, Amministratore Unico di Fontalba, title partner e sponsor principale della manifestazione: “Aderire è stato semplice, perché è un’iniziativa innovativa. Siamo sempre impegnati a sostenere i progetti che valorizzino il territorio e le idee dei giovani“. Manca poco all’avvio della prima edizione, ma si pensa anche al futuro: “È una grande opportunità per tutti e sicuramente ­- ha aggiunto Faranda – la prima di una lunga serie”.

A sostegno della manifestazione anche Lillo Pellizzotto, vice presidente del Comitato Regionale Siculo Fisi (Federazione Italiana Sporti Invernali), che ha creduto immediatamente nel progetto, così come il Comitato provinciale di Messina della Fipav, rappresentato alla conferenza stampa dal vice presidente Roberto Bombara, che continua così il proprio programma di valorizzazione del territorio e della pratica sportiva.

Diverse, infine, le Aziende che con grande entusiasmo si sono impegnate nel sostenere l’iniziativa, quali la Fondazione ITS Albatros di Messina, Decathlon Milazzo, One Shot – Energy Drink, l’Azienda Vinicola Barone Sergio, PVK – Produzioni Video Karamella e IoStampo.

I numeri parlano già a favore del “Fontalba Snow Trophy”, con oltre 120 atleti iscritti e pronti a competere in tre discipline: dai “classici” sci e snowboard all’assoluta novità per la Sicilia e il Sud Italia, lo snow volley. Tutto pronto per scoprire un’attività tanto curiosa quanto affascinante come la pallavolo sulla neve, ma il weekend prevede anche due appuntamenti di intrattenimento come l’Apres Ski e lo Snow Party. I risultati dei tornei, inoltre, potranno essere seguiti in diretta sulla piattaforma online eventi.livinplay.com, curata dal team di Livinplay.

