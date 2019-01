28 Gennaio 2019 14:59

Santelli sul bambino ucciso: “50 mila casi l’anno di violenza diretta e indiretta. Non bastano le sanzioni”

“Sono 50 mila I casi che si registrano ogni anno in Italia e che riguardano atti di violenza contro i bambini oppure fatti criminosi commessi all’interno delle famiglie e vissute dai bambini”. Lo afferma l’on Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia, a proposito del gravissimo omicidio compiuto ieri a Cardito, nel napoletano, di cui è stato vittima un piccolo di sette anni. “Non bastano le sanzioni o le repressioni che sono, ovviamente, obbligate e devono portare a quanto previsto dal codice penale dopo il processo – afferma Santelli – ma ci vuole una presa di coscienza del Governo e degli enti locali che guardi alla prevenzione. Bisogna che la Conferenza Stato – Regioni-continua la vice presidente antimafia – ponga al vertice dell’agenda politica un piano per l’infanzia che preveda finanziamenti per i centri antiviolenza, assunzioni di assistenti sociali, campagne di sensibilizzazione sulla sacralità dei bambini, facilitazioni (e qui occorrono interventi legislativi) nei lunghi e tortuosi percorsi per l’adozione. L’infanzia e la sua protezione sono sparite dal dibattito politico e sociale, salvo riapparire in momenti tragici come quello di ieri. Se pensiamo che – conclude Santelli – secondo i dati Meter, circa 60 mila minori sono vittime, sempre nel nostro Paese, di molestie e abusi sessuali, in grandissima parte compiuti sul web, e che le denunce sono pari all’1%, ci accorgiamo veramente che tante cose non vanno”.

