Sanità in Calabria, Siclari (FI): “nel giorno del suo insediamento fissato incontro con Cotticelli”

8 Gennaio 2019 13:34

“Oggi è una giornata importante per la sanità calabrese. Dopo anni di buio si volta pagina è proprio nel giorno in cui il Generale Cotticelli arriva in Calabria per prendere in mano l’emergenza sanitaria calabrese, ho colto l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro e aprire un primo confronto che avverrà settimana prossima”. Il senatore forzista Marco Siclari non perde tempo e, continuando ad attenzionare quello che è il suo cavallo di battaglia, ha contattato il neo commissario per fissare un appuntamento. “Ho trovato grande disponibilità e apertura al confronto e confido in Cotticelli, infatti, a lui ho chiesto di porre particolare attenzione alla situazione sanitaria della provincia di Reggio Calabria, anche alla luce dei recenti fatti accaduti, tanto alle strutture pubbliche in sotto organico e con gravi deficit strutturali, tanto alle strutture private messe alle strette dal decreto Scura. Ho posto all’attenzione del neo commissario la necessità di mettere immediatamente in atto una riprogrammazione dell’intero sistema sanitario calabrese. Questo primo incontro sarà l’occasione per approfondire e discutere di diversi aspetti e aprire un confronto fatto di condivisone che duro nel tempo nell’interesse della collettività”. Massima l’attenzione dal parte del copogruppo di Forza Italia in commissione Igiene e Sanità del Senato verso l’assistenza sanitaria calabrese che, nelle ultime settimane, ha visto degli interventi straordinari di trasporto per i quali Siclari ringrazia il Prefetto Michele di Bari “sempre attento alle necessità soprattutto in ambito sanitario, non sottraendosi mai e aiutando i cittadini affinché possano vedere garantiti i loro diritti”, ha concluso il senatore azzurro.

