Sanità in Calabria, deficit di 150 milioni di euro, nel 2013 era di 31 milioni: dopo Scopelliti c’è stato il disastro [DATI]

14 Gennaio 2019 19:04

Sanità in Calabria: in Regione già al lavoro i nuovi commissari del governo

Al 31 dicembre 2013 il disavanzo sanitario della Regione Calabria era di 31 milioni di euro, con una riduzione di spesa pari a 232 mln rispetto al 2009. A comunicare i dati, il 7 aprile 2014, l’allora terna commissariale, Giuseppe Scopelliti (allora anche governatore), Luciano Pezzi, Andrea Urbani. Il risultato, frutto anche delle verifiche dell’advisor Kmpg e di Agenas, era stato confermato dal tavolo interministeriale ‘Massicci’ che valutava le performance sanitarie delle Regioni sottoposte a piano di rientro. La cifra avrebbe consentito la conclusione del commissariamento e lo sblocco del turn over per le assunzioni di medici e paramedici. Ad oggi il deficit sanitario regionale, con la gestione del commissario Massimo Scura, da stime del tavolo ‘Adduce’ ammonta a 150 mln. Dato confermato dall’attuale governatore Mario Oliverio. Nelle scorse settimane Consiglio dei Ministri ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario, si tratta del generale dei Carabinieri, Saverio Cotticelli, affiancato dal sub commissario Thomas Schael.

