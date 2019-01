Reggio Calabria, risultati positivi dalla campagna di misura della qualità dell’aria: soddisfatto il Sindaco di San Roberto

24 Gennaio 2019 12:48

Si è conclusa con risultati positivi e soddisfacenti la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nel comune di San Roberto, a cura del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria). Il report racconta, sostanzialmente, di un territorio, quello sanrobertese, salubre, all’interno del quale tutti i valori risultano essere nella norma. Non si registra alcun superamento del valore limite orario e della soglia d’allarme per il biossido d’azoto; nessun superamento del limite della massima media mobile sulle 8 ore per il monossido di carbonio; non si registra alcun superamento del valore previsto per il biossido di zolfo, per il particolato atmosferico, per il quale, nel periodo di analisi, sono stati registrati valori al di sotto del valore limite previsto per la media annua. Valori al di sotto del limite anche per quanto riguarda i metalli pesanti. Per il benzene, addirittura, si registrano valori molto al di sotto del limite. “E’ un risultato che ci soddisfa – ha detto il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, e ci rassicura. Significa che, concretamente, riusciamo a mantenere inalterata una realtà come la nostra dove il verde è fondamentale. A dimostrazione dell’attenzione che abbiamo sempre dimostrato per l’ambiente in cui viviamo e dunque per la salute di tutti noi. Un ringraziamento, da parte di tutta l’Amministrazione Comunale, va all’Arpacal e a tutti i tecnici per il lavoro svolto”.

