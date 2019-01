In 400 di corsa con l’unvs a San Giovanni Valdarno

19 Gennaio 2019 16:00

Ben 400 podisti hanno partecipato alla corsa organizzata a San Giovanni Valdarno dalla sezione UNVS di casa, presieduta da Mauro Pini. Doppio tracciato di 13 km per gli agonisti e 5 km per i non competitivi. Lavittoria è andata per il secondo anno consecutivo al ruandese Primien Manirafasha, che ha avuto la meglio sul kenyano PhilemonKipchumba, mentre il marocchino Youssef Aich ha completato il podio.Ottavo il migliore degli italiani Emanuele Grazione. Il primo deiveterani è stato invece Alessio Masoni, atleta di casa. Nel settorefemminile affermazione della fortissima Gloria Marconi che ha distanziato Tiziana Gianotti e Claudia Astrella, aggiudicandosi lacorsa per la quinta volta, record assoluto.

Valuta questo articolo