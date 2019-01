San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti: ecco gli appuntamenti con l’Ucsi in Sicilia

21 Gennaio 2019 21:09

Gli appuntamenti con l’Ucsi Sicilia in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

In occasione della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti, l’Ucsi Sicilia e le sezioni provinciali e diocesane, con gli Uffici per la Pastorale delle Comunicazioni sociali delle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia, in collaborazione con l’Assostampa, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e i settimanali diocesani aderenti alla Fisc organizzano celebrazioni, incontri e la festa regionale dell’Ucsi che si terrà a Caltanissetta sabato 2 febbraio 2019.

Siracusa – giovedì 24 gennaio 2019 – In occasione della celebrazione liturgia del Santo Patrono, oltre a celebrare San Francesco di Sales verrà inaugurata una via a “Mons. Alfio Inserra”, che l’amministrazione comunale di Siracusa ha voluto dedicare al compianto Consulente ecclesiastico e direttore del settimanale “Cammino”. Alle ore 9,30: Chiesa SS Salvatore, via Necropoli Grotticelle, celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Sebastiano Amenta, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Siracusa. Alle ore 10,30: Benedizione e Inaugurazione ufficiale della via cittadina dedicata a mons. Alfio Inserra, nei pressi dell’Ospedale Rizza (accanto alla via Enrico Di Luciano) alla presenza del presidente provinciale Ucsi Salvatore Di Salvo, del direttore del settimanale “Cammino”, Consulente Ecclesiastico Ucsi Siracusa, Delegato Regionale Fisc Sicilia don Giuseppe Lombardo, dell’ex presidente nazionale della Fisc don Giorgio Zucchelli, del segretario provinciale dell’Assostampa Prospero Dente, del sindaco di Siracusa Francesco Italia,di Francofonte Daniele Lentini, dei parroci della chiesa SS. Salvatore don Luigi Gorciullo, di Santa Rita don Giuseppe Sudano, della Chiesa Madre di Francofonte don Luca Gallina, dei nipoti, e delle autorità civili e religiose della provincia.

Noto (SR) – giovedì 24 gennaio 2019 ore 17,30 – Sala Stampa dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Noto. Incontro dibattito sul tema: “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Quale comunità è antidoto ai pericoli e rischi delle community? Per una comunicazione che rispetti la persona”. Saluti: don Alessandro Paolino, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Diocesi di Noto e Salvatore Di Salvo, presidente provinciale Ucsi Siracusa. Relatore don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore di “Meter” e S.E. Mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto. Modera: Giuseppe Malandrino, direttore settimanale “La Vita Diocesana” e consigliere nazionale Fisc.

Catania – giovedì 24 gennaio 2019 – A Catania, nella Chiesa di Sant’Agata La Vetere (Via Santa Maddalena), alle 17, si terrà incontro, in occasione della Festa di Sant’Agata, sul tema: La festa di S Agata come la vorrei –Tradizione e innovazioni social. Relatori: Don Paolo Buttiglieri , Consulente Ecclesiastico Ucsi Sicilia, Francesco Carbonaro, presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, Fabio Adernò, Avvocato Tribunale Apostolico della Rota Romana, Giuseppe Claudio Carbonaro , Presidente Amici del Rosario, Adeladie Barbagallo, giornalista, Rossella Jannello, Giornalista, Vice Presidente Regionale Ucsi. Introduce e modera: Giuseppe Adernò, Presidente sezione Ucsi Catania.

Acireale (CT) – giovedì 24 gennaio 2019 – Ad Acireale (CT) – giovedì 24 gennaio nella Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù – incontro dibattito “Da Community a Comunità”, in occasione della festa di S. Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti. Ore 16.40 Santa Messa (diretta Radio Maria) presieduta da S.E.R. mons. Antonino Raspanti – ore 18.00 Incontro dibattito, con i saluti iniziali di don Arturo Grasso direttore ufficio comunicazioni sociali – Moderatore Gaetano Rizzo, giornalista consigliere nazionale Ucsi – Relatore Antonello Piraneo, direttore del Quotidiano “La Sicilia”.

Trapani – giovedì 24 gennaio 2019 – A Trapani giovedì 24 gennaio 2019 Chiesa di Sant’Agostino, alle 18 ,si svolgerà un Convegno su tema: “Comunicare le pietà popolare”. Relatore: S.Ecc. Mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo della diocesi di Trapani, giornalista, socio Ucsi.

Patti (ME) – sabato 26 gennaio 2019 – A Patti (ME) la sezione diocesana, guidata da Domenico Pantaleo ha organizzato in collaborazione con l’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Diocesi di Patti una Santa Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Guglielmo Giombanco, vescovo della Diocesi di Patti.

Floridia (SR) – mercoledì 30 gennaio 2019 – A Floridia, mercoledì 30 gennaio 2019, alle 18,30 nella Chiesa Madre di Floridia si svolgerà un Incontro dibattito sul tema “Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25) Dalle Community alle Comunità, la comunicazione nella Parrocchia”. Saluti: don Antonino Loterzo, arciprete Chiesa Madre Floridia, Cinzia Manfredi, Presidente Azione Cattolica Chiesa Madre Floridia. Interverrà Salvatore Di Salvo, presidente provinciale Ucsi Siracusa e consigliere nazionale Ucsi. Modera: Salvatore Pappalardo, giornalista e consigliere regionale Ucsi. L’incontro è promosso dall’Ucsi Siracusa, dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo – Chiesa Madre e dall’Azione Cattolica della Chiesa Madre.

Caltanissetta – sabato 2 febbraio 2019 – Festa Regionale Ucsi Sicilia – A Caltanissetta sabato 2 febbraio si svolgerà la festa regionale dell’Ucsi Sicilia. La festa regionale promossa e organizzata dalla presidenza e dal consiglio regionale dell’Ucsi presieduta da Domenico Interdonato è stata organizzata in collaborazione con l’Assostampa e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Appuntamento alle 11, nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile, con la celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta. A seguire nel Salone del Museo Diocesano, incontro dedicato al 60° dell’Ucsi e al tema proposto da Papa Francesco per la 53° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Saranno presenti il presidente dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato, i dirigenti regionali e nazionali, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Giulio Francese, il segretario provinciale dell’Assostampa Ivana Baiunco, Modera la presidente dell’Ucsi di Caltanissetta Fiorella Falci.

A Palermo e Messina le sezioni provinciali guidate da Michelangelo Nasca e Angelo Sindoni, nelle prossime settimane verrano organizzate diverse iniziative provinciali sul tema della 53 Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali: “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Da Community a Comunità”.

