Saldi invernali 2019, si inizia domani: a caccia dell’affare un italiano su due

1 Gennaio 2019 19:38

Al via i saldi invernali 2019: si inizia domani in Sicilia e Basilicata

Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2019. Le prime a partire saranno la Basilicata e la Sicilia martedì 2 gennaio, poi Valle D’Aosta il 3 gennaio. Circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, par a circa 280 euro a famiglia. E’ quanto emerge dall’indagine sui saldi invernali condotta da Confesercenti in collaborazione con Swg su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori.