Saldi gennaio 2019, il calendario regione per regione [DATE]

1 Gennaio 2019 13:00

Al via i saldi invernali tra 2 e 5 gennaio: il calendario regione per regione

Inizieranno tra il 2 e il 5 gennaio, i saldi invernali 2019. Le prime regioni a partire saranno la Basilicata e la Sicilia, cui seguirà la Valle D’Aosta il 3 gennaio. Di seguito il calendario completo.

ABRUZZO 5 gennaio – 5 marzo

BASILICATA 2 gennaio – 2 marzo

CALABRIA 5 gennaio – 5 marzo

CAMPANIA 5 gennaio – 5 marzo

EMILIA ROMAGNA Dal 5 gennaio

LAZIO 5 gennaio – 15 febbraio

LIGURIA 5 gennaio – 18 febbraio

LOMBARDIA Dal 5 gennaio

MARCHE 5 gennaio – 1° marzo

MOLISE Dal 5 gennaio

PIEMONTE Dal 5 gennaio

PUGLIA 5 gennaio – 5 marzo

TOSCANA 5 gennaio – 5 marzo

UMBRIA Dal 5 gennaio

VENETO 5 gennaio – 28 febbraio

FRIULI VENEZIA GIULIA 5 gennaio – 31 marzo

SARDEGNA Dal 5 gennaio

SICILIA 2 gennaio – 15 marzo

VALLE D’AOSTA 3 gennaio – 31 marzo

PROVINCIA DI TRENTO Le vendite di fine stagione possono essere effettuate durante tutto l’anno, previa comunicazione alla Camera di commercio.

PROVINCIA DI BOLZANO Due periodi all’anno, determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. Distretto di Bolzano: 5 gennaio-16 febbraio a Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Sarentino, Appiano, Caldaro, Fiè; 16 febbraio-30 marzo a Renon, Tires, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena. Distretto di Merano e Burgraviato: 5 gennaio-16 febbraio a Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S.Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S.Felice, Naturno. Distretto Valle Isarco: 5 gennaio-16 febbraio a Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz –Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies. Distretto Val Pusteria: 5 gennaio-16 febbraio a Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Sesto, Campo Tures; 16 febbraio-30 marzo a Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara. Distretto Val Venosta: 5 gennaio-16 febbraio a Curon, Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Certosa, Monte S. Caterina, Madonna; 16 febbraio-30 marzo a Resia, Stelvio, Maso Corto e S. Valentino alla Muta.