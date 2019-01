Reggio Calabria: a Roghudi il convegno “Lo Sport è Vita… Tutti protagonisti nessuno escluso”

19 Gennaio 2019 09:01

Reggio Calabria: si è svolto il tanto atteso Evento Sportivo in quel di Roghudi dal titolo “Lo Sport è Vita… Tutti protagonisti nessuno escluso”

Si è svolto il tanto atteso Evento Sportivo in quel di Roghudi dal titolo “Lo Sport è Vita… Tutti protagonisti nessuno escluso”. Proprio da questo titolo ci sono stati in questo convegno diverse persone che hanno voluto parlare di quello che è lo Sport, dell’unione tra Religione e Sport, e soprattutto evidenziare che lo Sport non ha barriere, non ha disabilità. Presso “Auditorium Access Point” di Roghudi si è svolta la manifestazione. Inizio con i saluti di Don Giovanni Zampaglione che ha voluto salutare tutti i presenti e ha sottolineato quella che purtroppo è la violenza e il razzismo negli stadi, dopo la lista dei saluti è proseguita con il primo cittadino di Roghudi nonché Pierpaolo Zavettieri, per poi proseguire con Orlando Cento delegato allo Sport, Ivano Verduci componente associazione oltre il Sipario, e, Giovanni Villari componente Federale della F.I.G.C. Per poi passare al tavolo della presidenza con Clementina Tripodi che ci ha parlato di quello che è l’unione tra Chiesa, Religione e il rapporto con lo Sportivo, abbiamo proseguito la nostra carrellata di interventi con Davide Oliveri allenatore di Futsal Femminile del ASD Mediterraneo che ha ricordato che in questo paese è difficile fare Sport e soprattutto la cosa più importante è il rapporto che si ha con le giocatrici ma soprattutto il rispetto delle regole. Abbiamo proseguito con l’intervento di mister Antonio Cormaci allenatore del Borgo Grecanico di Calcio a 11 che ha parlato anch’esso di quello che è il culturale e il Sociale riguardo il Calcio e ha accennato un qualcosa di una possibile squadra di Calcio a 11 Femminile in quel di Melito di Porto Salvo. Visto che l’incontro di oggi era senza barriere abbiamo parlato anche con Coach Antonio Cugliandro allenatore del Basket in Carrozzina Reggio Calabria che ha spiegato che un normodotato non dovrebbe mai lamentarsi perché la situazione di un disabile è 100 volte più costosa, chiudendo poi il nostro convegno con la grande e immensa Anna Barbaro, atleta non vedente e Bronzo all’Europeo di Paratriathlon dove ha ammesso che la vedremo molto probabile alle Olimpiadi, non si sa il giorno, non si sa l’ora ma la vedremo alle Olimpiadi. Inoltre la serata si è conclusa con l’estrazione di due Gioielli Offerti da Alessia Teoclè e Paolo Neri. L’intero ricavato andrà alla Chiesa di Roghudi. L’organizzatore Domenico Tripodi ha commentato l’evento: “ Che dire per essere la prima volta che organizzo in prima persona il tutto, debbo essere più che soddisfatto, certo, forse questi ragazzi meritavano più pubblico, ma tutto sommato gli applausi sono partiti lo stesso. Sono soddisfatto per aver dato la mia disponibilità sia come Organizzatore che come moderatore, spero di fare altri nuovi Convegni Sportivi magari anche fuori Regione, e fuori Comune e magari di coinvolgere ancora diversi Sport con la speranza di avere anche più persone ad ascoltare le testimonianze di chi, forse, lo Sport non è vita ma è la propria vita”.

Valuta questo articolo