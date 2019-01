Messina: successo per “Il Presepe tra Arte e Tradizione” a Rodì Milici

14 Gennaio 2019 11:01

Messina, si conclude la mostra-concorso “Il Presepe tra Arte e Tradizione” di Rodì Milici: ecco i vincitori

Anche quest’anno ha avuto notevole successo la Mostra-concorso “Il Presepe tra Arte e Tradizione”, organizzata dall’Amministrazione comunale e tenutasi durante il periodo natalizio presso l’antiquarium comunale di Rodì Milici (Messina). Sono stati presentati per l’esposizione ventisei presepi. Ognuno con una sua particolare originalità, mostra la passione, la sensibilità e la professionalità dell’autore.

A vincere l’edizione 2018 è stato Alessandro Porcino di Barcellona Pozzo di Gotto che ha esposto un presepe ambientato nel vetusto quartiere rodiese di San Bartolomeo, richiamando con dovizia di particolari l’assetto del luogo in cui ha voluto porre la Natività. Al secondo posto, Salvatore Rao di Rodì Milici con un presepe in cui ha raffigurato l’Arco del Poeta, un mascherone in pietra, presente a Rodì e, infine al terzo posto si è posizionato il presepe di Giuseppe Colicchia e Rosario Siracusa. Per la sezione junior ha vinto l’opera presentata da Serena Lo Conti.

L’iniziativa ha richiamato nel centro collinare centinaia di persone e si rivela di anno in anno un momento di interesse non solo per i cittadini di Rodì Milici, ma anche per i paesi viciniori. Un segno di questo sicuramente è stata la partecipazioni di autori non solo locali, ma anche provenienti da Falcone, Furnari, Mirto, Sinagra, Galati Mamertino, Mazzarrà Sant’Andrea, Barcellona P.G., Terme V.

