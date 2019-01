Reggio Calabria: riunione con il Prefetto sull’Ospedale di Locri. Il sindaco: “possibile inversione di tendenza”

24 Gennaio 2019 22:54

Reggio Calabria: riunione con il Prefetto sull’Ospedale di Locri. Il sindaco Calabrese: “possibile inversione di tendenza, almeno inizialmente metodologica”

“Dopo cinque anni di tante battaglie e, soprattutto, tanta delusione, rabbia e amarezza, oggi registriamo una possibile inversione di tendenza, almeno inizialmente metodologica. Guardiamo con attenzione, fiducia e speranza al nuovo corso finalizzato all’attuazione di tutte le misure urgenti e necessarie che possano tirare l’ospedale fuori dal baratro in cui oggi si trova”. E’ quanto afferma il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, a conclusione dell’incontro svoltosi in Comune su iniziativa del Prefetto di Reggio Calabria in relazione alla situazione dell’ospedale. Calabrese ha espresso “apprezzamento per l’iniziativa voluta dal Prefetto e per la grande sensibilita’ dimostrata anche dal Commissario Cotticelli nel cogliere il grido d’allarme e preoccupazione lanciato dai Sindaci di un territorio difficile e abbandonato. Dopo l’evidente fallimento delle precedenti gestioni commissariale e della politica nazionale e regionale, sia di sinistra che di destra, ci si aspetta ora una risposta concreta dal nuovo governo e dal nuovo Commissario. I problemi, come ammesso anche dal dott. Belcastro, dirigente del Dipartimento Salute della Regione, e in passato responsabile dell’Asl di Locri, sono aumentati a dismisura negli ultimi anni e certamente non risolvibili in poco tempo. Per iniziare a risolvere tali problemi serve innanzitutto la volonta’. Volonta’ che e’ evidente non esserci stata negli ultimi anni. Oggi registriamo una ferma determinazione di invertire la rotta con l’obiettivo di restituire giusta dignita’ al presidio ospedaliero”. “Grande apprezzamento, dunque – ha affermato ancora il Sindaco di Locri – per il taglio pratico-operativo inaugurato dal Commissario Cotticelli. Cosi’ come di fondamentale importanza e’ inoltre la decisione di costituire un’unita’ strategica per l’ospedale di Locri per affrontare tutte le emergenze con la partecipazione attiva di un rappresentante dei sindaci della Locride”.

