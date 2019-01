Risanamento a Messina: riunione a Palazzo Zanca per gli alloggi al Matteotti

14 Gennaio 2019 14:25

Nuova riunione operativa con il vicesindaco di Messina

Alla presenza del vicesindaco e assessore con delega al Risanamento e alla Rivitalizzazione Urbana Salvatore Mondello si è svolta stamani a Palazzo Zanca una riunione operativa per la definizione degli interventi propedeutici alla consegna definitiva dei cinquanta alloggi del villaggio Matteotti, destinati al risanamento. All’incontro hanno partecipato, oltre al vicesindaco Mondello, gli ingegneri Antonio Danzè e Santi Grillo per l’IACP, Giuseppe e Giorgio Muscarello titolari di “Consorzio Kostruttiva – Atlante impresa esecutrice”. Specificatamente si è discusso in merito all’impiantistica e al rilascio delle relative certificazioni di conformità degli impianti da parte dell’impresa esecutrice. “Ormai siamo agli sgoccioli prima della consegna definitiva degli alloggi – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – che consentiranno ad altre cinquanta famiglie messinesi di avere un’adeguata abitazione, come già è avvenuto per altri nuclei familiari. Pur nelle grandi difficoltà amministrative e burocratiche in cui l’Amministrazione comunale si sta muovendo, si va avanti con grande determinazione consapevoli che il tema del risanamento è centrale e prioritario rispetto alle molteplici criticità della nostra amata città. Stamani sono stati avviati i lavori di collocazione della cabina elettrica e dei relativi allacci (rete elettrica esterna). Ultimata tale procedura, tra circa venti giorni si consegneranno gli alloggi”.

