15 Gennaio 2019 23:00

Concordata la rimozione del semaforo a Spezzano Sila sulla SS 107 “Silana Crotonese” nei fine settimana

L’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno comunica che a seguito di incontro con l’ing. Marco Moladori, responsabile del Compartimento regionale Anas della Calabria, è stata concordata la rimozione del semaforo in località Spezzano della Sila sulla SS 107 “Silana Crotonese” nei fine settimana per tutta la durata dei lavori previsti. In questo modo si potranno attenuare i disagi arrecati all’utenza e dovuti all’incremento del traffico veicolare che si registra nei fine settimana per raggiungere le località turistiche della Sila. “Ringrazio l’ing. Moladori e l’Anas Calabria a nome dell’intera Giunta regionale- ha affermato al riguardo l’assessore Musmanno- per aver prontamente nonché positivamente risposto alla richiesta avanzata dalla Regione Calabria.”

