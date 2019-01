“Mimmo Libero”: Riace dedica il capodanno al sindaco sospeso, in centinaia in piazza da tutta Italia

1 Gennaio 2019 17:11

Il capodanno di Riace dedicato al sindaco sospeso Mimmo Lucano, in centinaia in piazza per “Mimmo libero”

In centinaia a Riace hanno voluto salutare il 2019 nel segno del pieno sostegno e della solidarietà al sindaco sospeso Mimmo Lucano. In piu’ di trecento da tutta l’Italia e dall’estero a mezzanotte si sono riuniti nella piazza del borgo. Dopo la mezzanotte, tra i fuochi d’artificio hanno riecheggiato gli slogan “Mimmo libero” e i cori con “Bella Ciao”. C’era anche lo striscione “Ho il cuore a Mimmo”. L’iniziativa ha preso il via da un post su Facebook, diventato virale. Per l’occasione è stata anche creata una artigianale cassetta delle lettere “Scrivi a Mimmo” per lasciare frasi e pensieri rivolte a Lucano. Mimmo Lucano, dopo la sospensione e a causa del divieto di dimora, vive in un paese della zona a non molta distanza da Riace.