Regione Calabria: pubblicato il bando “voucher percorsi di alta formazione”

4 Gennaio 2019 21:36

Regione Calabria: è stato pubblicato sul BURC n.1/2019 del 04.01.2019 l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale

È stato pubblicato sul BURC n.1/2019 del 04.01.2019 l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. I soggetti beneficiari dell’avviso sono coloro che risultano ammessi o iscritti ai corsi di alta formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. Sono erogabili voucher a favore dei beneficiari per un importo massimo a 6.400 euro: 4.000 euro per l’iscrizione al corso e 2.400 euro per l’indennità del tirocinio extracurriculare. Le attività formative devono concludersi con il rilascio dell’attestato finale entro il 31 dicembre 2019 e ogni candidato potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher. I soggetti interessati potranno inviare la candidatura secondo le modalità indicate all’art. 8 dell’Avviso. La prima finestra temporale per la presentazione della domanda di voucher decorre a far data dal 05 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2 019 (ore 23:59).