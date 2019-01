Reggio Calabria: in scadenza il termine per le iscrizioni al Corso di Formazione per aspiranti volontari ABIO

14 Gennaio 2019 22:25

L’ospedalizzazione del bambino soprattutto se molto piccolo è un’esperienza altamente traumatica ed è per questo motivo che l’Abio intende ampliare il servizio di volontariato presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Umanizzare l’ospedale e sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. E’ questo l’obiettivo che l’Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale) cerca di raggiungere. E per farlo ha bisogno di Volontari! L’ospedalizzazione del bambino soprattutto se molto piccolo è un’esperienza altamente traumatica ed è per questo motivo che l’Abio intende ampliare il servizio di volontariato presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Al volontario ABIO si richiede pazienza, fantasia e voglia di giocare. Il gioco e il sorriso sono infatti gli strumenti più preziosi della psicologia infantile e sono capaci di mitigare la sofferenza e di alleviare la malattia. Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un corso di formazione obbligatorio composto di 6 incontri in aula e 60 ore di tirocinio. Nel primo incontro si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario ABIO. Al termine dell’incontro informativo gli aspiranti volontari decideranno se frequentare il Corso di formazione. Il 22 gennaio 2019 avrà inizio un Corso di formazione per aspiranti volontari ABIO che opereranno presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione via email. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso. L’incontro di avvio corso si terrà il giorno 22 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il Centro Studi “A. Spinelli” dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli (Ospedali Riuniti di RC- I piano, accanto al CUP) Via Melacrino, 21- Reggio Calabria

Per iscrizioni e informazioni:

– email: abiorc@live.it – Tel. 3278437087

