Reggio Calabria: a Villamesa si ricorda il dottore Nino Costantino morto il 3 dicembre scorso

3 Gennaio 2019 14:34

Reggio Calabria: messa in suffragio dalla morte del Dottore Nino Costantino

Si terrà oggi alle ore 17 nella Chiesa di Maria SS. delle Grazie in Villamesa di Calanna, una messa in suffragio nel trigesimo dalla morte del dottore Nino Costantino, scomparso prematuramente un mese fa a causa di un brutto male. Tutta la comunità ringrazia il medico curante dottor. Nino Costantino per i 40 anni di servizio reso con professionalità, costanza e dedizione: doti straordinarie che uniscono tutti gli amici e i conoscenti di Nino nel ricordo più bello, quello di una persona davvero speciale.