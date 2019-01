Reggio Calabria: a Villa San Giovanni in 107 beneficeranno dei voucher per prestazioni socio assistenziali

9 Gennaio 2019 17:10

Reggio Calabria: approvate ben 107 beneficiari dei buoni voucher per prestazioni socio assistenziali – PAC anziani

Approvato l’elenco dei beneficiari dei buoni voucher per prestazioni socio assistenziali – PAC anziani. Soddisfatta il vicesindaco con delega alle politiche sociali Maria Grazia Richichi per l’esemplare lavoro svolto dagli uffici.

Il programma Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, che è parte integrante del Piano d’Azione per la Coesione (PAC) è finanziato con fondi dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di favorire la coesione tra le regioni dell’Unione europea riducendo le disparità esistenti. L’obiettivo posto è di potenziare l’offerta dei servizi all’infanzia (0-3 anni) e gli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo l’attuale divario di offerta rispetto al resto del Paese.

“Il lavoro espletato dall’assessorato e dagli uffici é stato esemplare – ha dichiarato la Richichi – Costante il lavoro del caposettore Francesco Gangemi e del dirigente Tonino Giordano per cercare di rispettare le scadenze e dare risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini. Da

luglio, con la nascita dell’ufficio di piano, è stato possibile supportare in maniera incisiva il nostro lavoro riguardo progettualità’ e finanzianenti regionali e/o ministeriali. Con i fondi pac secondo riparto, i cittadini portatori di disagio socio sanitario avranno la possibilità di essere supportati e aiutati da personale specializzato e formato inviato dalle cooperative accreditate. Si tratta di forme concrete e reali di assistenza domiciliare per l’utente affetto da patologie che lo rendono non autosufficiente e nello stesso tempo rappresentano un sollievo per o familiari che fungono da cargivere”.

Al Comune di Villa San Giovanni sono pervenute in risposta all’Avviso Pubblico del 23/05/2017 per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e per l’erogazione di servizi di cure domiciliari integrate agli anziani non autosufficienti, Fondi PAC II Riparto,127 domande di cui ne sono state approvate ben per 107 beneficiari, che, a tutela della privacy dei beneficiari, l’elenco rimane depositato agli atti dell’Ufficio Settore Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni.

