Reggio Calabria, Princi (Uiltemp): “il Sindaco Scionti assuma senso di responsabilità e coerenza nei confronti dei lavoratori ex Lsu Lpu del Comune di Taurianova”

20 Gennaio 2019 17:31

Reggio Calabria: vertenza LSU/LPU del Comune di Taurianova, il disappunto del sindacato Uiltemp

Vertenza LSU/LPU del Comune di Taurianova, il disappunto del sindacato Uiltemp. “Rimaniamo basiti del comportamento assunto dal Sindaco Scionti in merito alla vertenza che riguarda i lavoratori ex LSU/LPU del Comune di Taurianova, l’atteggiamento irresponsabile riguarda nel merito l’adozione di una nuova delibera, la n 12 del 17/01/2019, inerente il fabbisogno di personale, atto deliberativo quest’ultimo che cancella il lavoro fatto solo pochi mesi addietro , ottobre scorso, quando la stessa Amministrazione a seguito di un Nostro intervento ha avviato una fase di stabilizzazione gia’ a partire da inizio 2019 questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Generale Provinciale Uiltemp di Reggio Calabria Stefano Princi-. Non riusciamo a comprendere – prosegue Princi – i motivi di questa assurda scelta assunta dalla Giunta Comunale anche perche’ ricordiamo che lo stesso Sindaco lo scorso 3 ottobre, immediatamente dopo la delibera di fabbisogno di personale, pubblicamente esprimeva grande soddisfazione della scelta assunta dal proprio esecutivo, che prevedeva appunto l’avvio di stabilizzazioni dei lavoratori ex Lsu Lpu, ,dichiarando al contempo come, malgrado la situazione di dissesto, si fosse riusciti, attraverso l’applicazione della norma ministeriale a ottimizzare le risorse comunali per consentire la stabilizzazione di un buon numero di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che da oltre vent’anni versano in una condizione di precariato. “Si tratta – ebbe a dire proprio Scionti – di un cammino intrapreso dalla nostra amministrazione per porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti dei lavoratori e al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dell’Ente”. Di fronte ad una simile assurda situazione -continua Princi- il sindacato che rappresento non può rimanere in silenzio, per questo intendiamo rivolgerci al primo cittadino di Taurianova ribadendo la nostra ferma volontà di non fare sconti a nessuno sul terreno dei diritti dei lavoratori, soprattutto in un momento che proprio grazie alla lotta del Sindacato ed all’impegno congiunto dei lavoratori ha visto segnare un importante risultato, con l’inserimento nell’ultima legge di stabilità, di un’ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2019. Proprio rispetto alla proroga – prosegue il Segretario Uiltemp – la stessa dovrà essere propedeutica alla stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu Lpu cosi come previsto dal Dlgs 75/2017 volta al superamento del precariato e non allo sfruttamento dei lavoratori ex Lsu/Lpu. Se poi pensiamo che e’stato disposto a favore degli Enti utilizzatori un contributo statale/ regionale pari a circa 13 mila euro annui per quattro annualità, contributo che va quasi a neutralizzare la spesa di personale per le quattro annualità, che in parole povere significa che un lavoratore ex LSU/LPU assunto presso il proprio Comune costa allo stesso quasi duemila Euro annui per quattro annualità. Tutto ciò – conclude il Segretario- appare ancora più assurdo, se si pensa che il Sindaco Scionti ricorre al reclutamento esterno prevedendo concorsi non tenendo in considerazione nell’immediato, un’opportunità che non incide sulle casse comunale, a maggior ragione in un comune, come Taurianova che versa in stato di dissesto”.

Valuta questo articolo