Reggio Calabria: trovato un cadavere vicino il lungomare di Pellaro [DETTAGLI]

28 Gennaio 2019 11:01

Reggio Calabria: il cadavere sembra appartenere ad un senza fissa dimora

Un cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri vicino il lungomare di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Il cadavere trovato in stato di decomposizione, dalle prime ricostruzioni sembra appartenere ad un rumeno senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia,a la Scientifica che ha effettuato i rilievi e la polizia municipale. Il cadavere si trova ora presso la sala mortuaria degli Ospedali Riuniti in attesa che venga effettuata l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

