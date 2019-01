24 Gennaio 2019 22:40

Reggio Calabria: sabato avrà luogo l’Open Day organizzato dal Team Willow Serendipity. Ingresso libero con degustazione gratuita

Sabato 26 Gennaio dalle 9:30 alle 21:00 a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali 327 presso l’associazione “Le Moire” avrà luogo l’Open Day organizzato dal Team Willow Serendipity. Ingresso libero con degustazione gratuita. Il gruppo è composto dalla Dottoressa Cristina De Luca (Biologa Molecolare e Nutrizionista), dalla Dottoressa Grazia Taca (Psicoterapeuta familiare e Psicooncologa), da Anna Maria Ardito (Naturopata) e da Maria Belmonte (Operatrice Olistica in Discipline Bionaturali), quattro professioniste differenti ma con un obiettivo comune, offrire i migliori metodi naturali per risolvere i problemi edi sintomi evitando l’uso di farmaci. Durante l’open day verranno illustrati i servizi ed i prodotti offerti. Sarà possibile visitare i locali dove verranno svolte le attività e saggiare la qualità degli strumenti e dei prodotti utilizzati come ad esempio oli naturali per massaggi, il taping elastico o il kit Hot Stone. Verranno inoltre illustrate tecniche per alleviare lo stress come lo yoga della risata, il training autogeno e la musicoterapia. Prenotando gli appuntamenti o iscrivendosi ai gruppi durante l’open day si avrà l’opportunità di usufruire degli sconti sui prezzi dei pacchetti, questa offerta è esclusiva per tutta la durata dell’open day. «Vogliamo mostrare delle alternative per raggiungere il benessere – specificano le componenti del team – e, per ottenerlo, è necessario coinvolgere tutti gli aspetti dell’essere umano e raggiungere così una qualità della vita adeguata ed equilibrata tra aspettative, possibilità e capacità che ciascuna persona ha dentro di sé e che con l’aiuto di professioniste qualificate ed esperte possono essere evidenziate e messe in pratica». Il nome, molto singolare del team, prende in prestito due termini anglofoni, “willow” e “serendipity”, rispettivamente salice e serendipità. Il salice è una pianta che in quasi tutte le culture europee simboleggia assistenza e guarigione per via degli iconici rami che tendono verso il basso e le sue proprietà curative già note nell’antichità. Oggi infatti viene usato in medicina per la produzione di antinfiammatori ma anche di antipiretici e antireumatici. Il termine “serendipità” indica la capacità o la fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, mentre si sta cercando altro.

