15 Gennaio 2019 09:26

Reggio Calabria: spettacolo al Cilea della compagnia teatrale spagnola Materlengua con “Operacìon Ibiza”

Il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha ospitato il 14 gennaio la compagnia teatrale spagnola Materlengua con il suo spettacolo in lingua originale “Operacìon Ibiza”. L’evento non ha deluso il suo particolare pubblico composto da ragazzi dai 15 ai 18 anni delle Scuole Secondarie di tutta la provincia che hanno avuto occasione di avvicinarsi ad una lingua, quella spagnola, che è la seconda più studiata al mondo e in continua crescita nelle scuole italiane. Da segnalare un’importante partecipazione di alunni provenienti dalla fascia jonica reggina e in particolare dal Liceo Mazzini di Locri (Oltre 270 alunni iscritti!) giunti in città carichi di entusiasmo e sostenuti dal Dirigente Sacco che ha creduto fortemente nei contenuti dello spettacolo. Un’occasione quindi per promuovere la cultura internazionale con scelte motivanti e profonde , credendo nei giovani e senza smettere mai di puntare in alto.

