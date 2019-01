10 Gennaio 2019 18:00

Reggio Calabria: l’Amministratore Unico di ATAM esprime la propria solidarietà e piena vicinanza al dott. Quattrone e ai lavoratori, per il vile atto ai danni della società in house Castore srl

L’Amministratore Unico di ATAM esprime la propria solidarietà e piena vicinanza al dott. Quattrone e ai lavoratori, per il vile atto ai danni della società in house Castore srl. “Quanto accaduto – commenta il dott. Perrelli – è un fatto da condannare fermamente. Sono certo che quest’atto non distoglierà il dott. Quattrone, dal continuare con passione e perseveranza il suo impegno a servizio del territorio”.

Valuta questo articolo