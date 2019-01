24 Gennaio 2019 19:35

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio riunione operativa sul presente e il futuro di Atam: istituito tavolo permanente per la verifica degli obiettivi di sviluppo dell’azienda

Si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio il tavolo tecnico-politico richiesto all’amministrazione comunale nell’ambito del percorso di interlocuzione avviato con i rappresentanti sindacali ed i vertici di Atam, azienda di Trasporti dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, a margine dell’ultimo incontro tenutosi lo scorso 16 gennaio alla presenza del Prefetto Michele di Bari. Nell’ambito dello stesso, le Organizzazioni Sindacali di categoria – FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti e FAISA CISAL, e le Rsa di Atam spa avevano esposto la natura dei rapporti dialettici sorti tra Sindacati, l’azienda di Trasporti Atam spa e di rimando l’Amministrazione Comunale, a seguito delle problematiche scaturenti dal servizio di trasporto pubblico locale nonché delle sofferenze aziendali emerse in tema di liquidità delle spettanze ai dipendenti. Facendo fede all’impegno preso, l’amministrazione comunale che si era dimostrata da subito disponibile, con in testa il sindaco Falcomatà, ad aprire le porte di Palazzo San Giorgio, ha promosso l’approfondimento volto ad affrontare i dettagli tecnici relativi alle problematiche connesse al futuro dell’azienda, ai migliorativi tecnici da affrontare per un più proficuo svolgimento del servizio svolto da Atam ed infine al risanamento finanziario della stessa azienda. Prospettive che si incrociano di riflesso con i nodi connessi alla viabilità urbana ed extraurbana, la manutenzione, la ristrutturazione del piazzale utilizzato come deposito bus da Atam e la sicurezza generale del trasporto pubblico anche alla luce dei fatti recenti emersi dalla cronaca di queste ore. Accompagnato dal vicesindaco Armando Neri con delega alle relazioni sindacali, dall’assessore ai trasporti Giuseppe Marino, dal consigliere delegato alle società comunali Francesco Gangemi, dal consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone e alla presenza dell’Amministratore di Atam Francesco Perrelli e dell’amministratore di Castore Giuseppe Quattrone, il sindaco Giuseppe Falcomatà, nell’ottica dell’obiettivo condiviso della concertazione per il miglioramento degli asset aziendali, ha ascoltato e vagliato le diverse istanze portate al tavolo dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti aziendali auspicando “l’istituzione di un tavolo tecnico-politico permanente che si riunirà periodicamente a Palazzo San Giorgio per verificare l’avanzamento del percorso condiviso per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale nell’area urbana di Reggio Calabria”. Tra gli argomenti affrontati dal tavolo anche il tema della sicurezza degli operatori e dei cittadini che utilizzano il servizio; un argomento tristemente attuale soprattutto in virtù della vile aggressione subita proprio ieri sera, l’ultima di una lunga serie, da un autista Atam, al quale il sindaco, insieme a tutti i presenti, ha espresso la propria personale solidarietà e vicinanza, a nome dell’intera comunità reggina. La riunione si è poi soffermata su ulteriori aspetti tecnici, aprendo un focus specifico sull’iter costitutivo di un nuovo ente di governo unico per il trasporto pubblico locale nell’area dello Stretto, sul quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria interloquisce ormai da mesi ad un tavolo con la Città Metropolitana di Messina, la Regione Calabria e la Regione Sicilia. Soddisfazione per il proficuo lavoro prodotto al tavolo è stata espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ringraziando i presenti, ha chiesto di aggiornare il tavolo permanente ad un nuovo incontro, previsto per la fine del prossimo mese di febbraio, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati ed individuare nuove priorità sulle quali lavorare attraverso un approccio unitario, partecipato e condiviso.

