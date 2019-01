28 Gennaio 2019 21:00

Reggio Calabria: migliorano ancora i ragazzi dell’Andrea Maria, il progetto comincia a concretizzarsi. Prossimo appuntamento Domenica 24 Febbraio con la finale del Campionato Invernale ASI

2 settimane di gare per gli atleti della Compagine di Pentimele e ancora feedback più che positivi. La crescita è ormai tangibile e quello che lo scorso anno era solo un Progetto su carta oggi vede le prime concrete risposte. Partiamo da domenica 20 Gennaio dove la piccola Squadra dei “Grandi” formata da Pensabene, Crisalli e Ripepi, era impegnata a Cosenza per il Campionato di Categoria. Tutti hanno migliorato i loro tempi sfiorando più volte il podio, la competizione è di buon Livello ma i ragazzi quidati dal Tecnico Emon Ferruggiara non sfigurano assolutamente. Invece lo scorso weekend la squadra dei “piccolini” formata da Orlandini Mattia e Noemi, Crisalli Sofia, Donato Dafne, Colella Eliana, Nunnari Giovanni e Calabrese Alessandro, si è tuffata in una 2 giorni ricca di gioia e sana competizione, insieme a tutti gli altri Baby Nuotatori provenienti da tutta la Calabria. I tempi individuali sono stati anche qui molto soddisfacenti e i piccoli campioni hanno scalato posti nelle varie classifiche individuali. Oggi i ragazzi dell’Andrea Maria si posizionano ormai sempre nella prima metà della classifica, il lavoro del Tecnico Ferruggiara ha sicuramente dato i suoi frutti in questi primi 2 anni. Il presidente Milena Calarco loda l’operato dello stesso sapendo bene che questa è solo la base su cui edificare il progetto ha lungo termine voluto e stilato insieme al Coordinatore Giuseppe Gangemi. Progetto che vede le sue radici più importanti nei tecnici della Scuola Nuoto Federale. Prossimo appuntamento Domenica 24 Febbraio con la finale del Campionato Invernale ASI.

Valuta questo articolo