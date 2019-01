Reggio Calabria: avviso di rallentamenti nella raccolta rifiuti a Campo Calabro [INFO e DETTAGLI]

3 Gennaio 2019 08:11

Raccolta rifiuti a Campo Calabro: da oggi rallentamenti, ritardi ed impossibilità nell’erogazione del servizio porta a porta

Il Comune di Campo Calabro ed AVR S.p.A. avvisano la cittadinanza che, “a seguito del fermo impianti della frazione organica, nostro malgrado e per motivi totalmente indipendenti dalla nostra volontà e dal nostro operato, già dalla giornata odierna, potrebbero verificarsi rallentamenti, ritardi ed impossibilità nell’erogazione del servizio porta a porta.

Lo sforzo organizzativo in atto è massimo per contenere i disagi a carico della popolazione tutta.

Ci scusiamo per l’inconveniente e il disagio.”

Ulteriori informazioni possono essere richieste al’indirizzo e-mail serviziambientali.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando l’App DifferenziAPP.