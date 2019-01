Reggio Calabria, Caracciolo (FI) sulla Polizia Municipale: “dall’Amministrazione Falcomatà nessuna soluzione ma solo complicazioni”

22 Gennaio 2019 09:30

Reggio Calabria, Caracciolo: “totale disinteresse da parte di questa attuale amministrazione del settore Polizia Municipale nel suo complesso ed evidentemente quindi di tutta la Città”

“Continua la pantomima del settore Polizia Municipale e viabilità. Nonostante il Sindaco abbia affermato nei giorni scorsi di aver trovato una risoluzione alla problematica, in realtà Palazzo San Giorgio ha ben pensato di complicare ancor più la situazione mediante una suddivisione in tre rami del settore stesso: corpo polizia municipale, servizio protezione civile e servizio viabilità. Per questi ultimi due permane incredibilmente la rotazione infrasettimanale di dipendenti di categoria D in sostituzione del dirigente con le evidenti perplessità già denunciate, in ordine all’assurdità di un dirigente che varia di settimana in settimana”, è quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. “Per la Polizia Municipale – prosegue- si è cercato di correre ai ripari mediante l’interpretazione più che estensiva di una norma del regolamento che attribuisce al vicecomandante le funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza del Comandante/dirigente. Per l’appunto assenza e non certo “vacatio” del posto dirigenziale, come nel caso di specie visto che il dirigente precedente è ormai in pensione. Tra l’altro è evidente la forzatura della norma nella misura in cui laddove il ragionamento condotto da questa Amministrazione fosse stato corretto e lineare non sarebbe stato necessario alcun atto da parte del Segretario Comunale. Troppi i dubbi che ancora permangono: Perché non si trova una soluzione seria? Perché Falcomatà che tanto parla di legalità non prosegue il percorso di nomina di un Comandante mediante la conclusione del concorso tanto sbandierato nei mesi scorsi, visto anche che l’esito negativo del tentativo di mobilità? Una sola certezza: il totale disinteresse da parte di questa attuale amministrazione del settore Polizia Municipale nel suo complesso ed evidentemente quindi di tutta la Città”, conclude.

