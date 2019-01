28 Gennaio 2019 18:25

Reggio Calabria: perdita d’acqua in via Lume a Pellaro

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato un video che testimonia una grossa perdita d’acqua presente da una settimana in via Lume n°12 a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. La fuoriuscita di acqua, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, crea un vero e proprio fiume in piena allagando tutta la strada.

