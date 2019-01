Reggio Calabria: l’impianto sportivo “La Pagoda” intitolato al maestro di sport Matteo Pellicone

11 Gennaio 2019 11:13

CONI Calabria: l’impianto sportivo di Reggio “La Pagoda” intitolato al maestro di vita e di sport Mario Pellicone

Una giornata speciale, emozionale e ricca di sentimento quella di oggi, venerdì 11 Gennaio 2019, in cui avverrà, alle ore 11:00, presso l’Impianto Sportivo “La Pagoda”, sito in Via Frangipane 13, RC, l’intitolazione dello stesso al compianto Matteo Pellicone Presidente Nazionale FIJLKAM e Vicepresidente Mondiale Lotta. Alla cerimonia prenderanno parte personaggi chiave del mondo istituzionale e sportivo tra cui: il Sindaco della città Metropolitana di RC Giuseppe Falcomatà, il Presidente della FIJLKAM Domenico Falcone, il Dirigente Internazionale Lotta Marina Di Bussolo Pellicone, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Sportivo “A. Volta” Maria Palazzolo, il Governatore Area 8 Panathlon International Antonio Laganà e il Presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero. Il Presidente Condipodero sottolinea l’importanza di esaltare figure chiave nel mondo sportivo, mettendo in risalto il percorso di Matteo Pellicone nel mondo CONI, essendo stato, tra i diversi ruoli ricoperti, anche membro della Giunta Esecutiva.

