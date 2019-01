Reggio Calabria: al via 3 nuovi cantieri in città [INFO e DETTAGLI]

11 Gennaio 2019 14:54

Reggio Calabria: con il primo mese dell’anno si avviano 3 nuovi cantieri in città. Pronti per dare inizio ai lavori di restyling delle piazze di Santa Caterina, Botteghelle e Mosorrofa con i Patti per il Sud

Si sono concluse le procedure di aggiudicazione delle gare pubbliche di appalto per il restyling delle piazzette di Santa Caterina, Mosorrofa e di Piazzale Botteghelle finanziate con i Patti per il Sud.

Oggi alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà sono stati firmati i verbali di consegna lavori alle ditte assegnatarie dei cantieri di Botteghelle e Mosorrofa, ultimata la medesima procedura per il cantiere di Santa Caterina nella prossima settimana, entra nella fase di esecuzione il primo ciclo di opere all’interno del macro progetto targato Patti per il Sud: “Quindici Agorà per Quindici quartieri”. I cittadini e i residenti dei quartieri pertanto vedranno uomini e mezzi di cantiere già in questo primo mese dell’anno. “Un macro progetto che regala quindici micro interventi nei quartieri, all’interno di un disegno collettivo e di una visione policentrica di città”.

Così commenta il sindaco Giuseppe Falcomatà, affiancato dal vice sindaco comunale Armando Neri e dal vice metropolitano Riccardo Mauro che esercitano la delega congiunta al programma di opere “Patti per il Sud” nel salutare le maestranze impegnate e i tecnici del settore lavori pubblici.

“Queste opere richieste dal territorio, condivise con i residenti – conclude Falcomatà – porteranno a una riappropriazione e restituzione di luoghi sicuri e spazi di socializzazione”.

