Reggio Calabria: lo scrittore Giuseppe Notaro presenta il suo nuovo libro “Un Amore”

22 Gennaio 2019 18:24

Reggio Calabria: lo scrittore reggino Giuseppe Notaro si presenta ai suoi lettori con un nuovo volume

Dopo i precedenti “C’era una volta”, “Il temporale e altri racconti”, “La casa di Annie”, “L’altro Vangelo”, con trasposizione teatrale, “Una piccola storia”, “Al di là del tempo”, Carine”, “La ragazza con la valigia” e “Vivienne Lynch”, lo scrittore reggino Giuseppe Notaro si presenta ai suoi lettori con un nuovo volume. Il libro, dal titolo “Un amore”, edito da Calabria Letteraria Editrice del Gruppo Rubbettino, è il decimo della serie. Intrigante la trama del nuovo racconto riportata nella quarta di copertina: “Esistono le streghe? Un’amicizia online presto si trasforma in una storia inquietante…”. Giuseppe Notaro è nato e vive a Reggio Calabria. Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, è stato funzionario amministrativo presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria e, precedentemente, di Messina. Incline, sin da giovanissimo, alla letteratura, alla musica e all’arte in genere, da più di un decennio ha maturato e consolidato la passione per la scrittura.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito dell’autore: www.giuseppenotaro.it.

Valuta questo articolo