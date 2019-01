Reggio Calabria: una domenica di minibasket al Palacalafiore

3 Gennaio 2019 21:45

Reggio Calabria: Domenica 6 gennaio, presso il PalaCalafiore, si svolgerà l’Open Day provinciale per la categoria Aquilotti/Gazzelle

Domenica 6 gennaio 2019, presso il PalaCalafiore, dalle ore 9:30 alle 12:30 si svolgerà l’Open Day provinciale per la categoria Aquilotti/Gazzelle (nati nel 2008/2009/2010) di Reggio Calabria. Il Comitato Regionale Fip organizza una splendida giornata di sport e crescita. Verranno allestiti due campi da gioco nel maxi – impianto reggino. Lo svolgimento delle gare seguirà la modalità del 3vs3 sprint, con due tempi della durata di 5 minuti e la possibilità di effettuare cambi volanti, per dare a tutti i mini-atleti la possibilità di giocare.

Il calendario verrà stabilito ad inizio manifestazione, in base alle società aderenti.