11 Gennaio 2019 15:18

Reggio Calabria: da domani sabato 12 gennaio a Mesoraca i servizi postali e finanziari saranno garantiti da un container

Poste Italiane comunica che da domani sabato 12 gennaio a Mesoraca i servizi postali e finanziari saranno garantiti da un container installato in via Tura. La struttura, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, è anche dotata di ATM Postamat per il prelievo di contanti da parte dei titolari di Carta libretto e Carta Postamat.

