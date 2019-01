Reggio Calabria: giovedì la presentazione del “Memorial Mino Reitano”

22 Gennaio 2019 20:01

Reggio Calabria: giovedì 24 gennaio al piano superiore del Caffè del Teatro Comunale “Francesco Cilea” si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del 10° Memorial Mino Reitano

Giovedì 24 gennaio al piano superiore del Caffè del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del 10° Memorial Mino Reitano. L’atteso spettacolo dedicato al grande cantante calabrese è promosso dall’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così” in collaborazione con l’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus”. L’incontro con i rappresentanti delle varie testate è in programma per le 11,00 e verrà moderato dal giornalista Emilio Buttaro presentatore del Memorial. Interverranno due dei fratelli Reitano, Gegè ideatore dell’evento e presidente dell’ associazione che organizza lo spettacolo ed Antonio che ha appena realizzato il cd dal titolo “Una musica da sogno”. Insieme a loro parteciperanno alla conferenza diverse voci della serata tra cui Felice Pagano riconosciuto dalla stampa e dal pubblico come il cuore e l’anima di Mino, Angelo Laganà coautore del libro “Mino Reitano e i suoi fratelli”, Valentina Caserta, Aurelio Mandica ed Enzo Marcianò. Saranno presenti all’incontro anche il Direttore Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria Francesco De Marco, il referente della Filatelia Aldo Alabiso e della comunicazione Vincenzo Frascà per il decennale dell’uscita del francobollo che Poste Italiane ha dedicato al cantautore di Fiumara. La decima edizione del “Memorial Mino Reitano La Vita è così…e la storia continua”, si svolgerà come da tradizione il 27 gennaio al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con inizio alle 20,30.

