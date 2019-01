Reggio Calabria, maxi blitz a Platì: arrestato latitante legato alla ‘ndrangheta, trovato grande arsenale di armi [NOME e DETTAGLI]

16 Gennaio 2019 18:32

Reggio Calabria: arrestato latitante legato alla cosca Papalia e Barbaro-Castanu

In data odierna, in Platì (RC), i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Locri, hanno arrestato in flagranza dei reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione nonché detenzione abusiva di armi comuni da sparo, PAPALIA Antonio, nato a Platì il 20.12.1969, ivi residente, coniugato, disoccupato, con precedenti di polizia per reati associativi inerenti sostanze stupefacenti.

I militari operanti, nel corso di perquisizione locale eseguita in Platì, contrada Sanello, presso un terreno proprietà del predetto, completamente recintato, hanno rinvenuto, abilmente occultati in un pollaio ivi presente:

1 pistola marca beretta cal. 22 oggetto di furto;

1 pistola marca franchi cal. 38sp, oggetto di furto;

1 fucile mitragliatore marca sten sprovvisto di calcio;

1 fucile monocanna marca beretta mod. a302 avente matricola abrasa;

3 caricatori per pistola;

2 silenziatori per pistola;

2 caricatori per mitragliatore della capacità di 32 colpi cadauno;

14 cartucce da caccia cal. 12;

57 colpi per pistola cal. 9 luger;

1 fondina ascellare per pistola in tessuto di colore nero;

1 custodia per fucile in pelle di colore marrone.

PAPALIA Antonio, in passato già latitante, è legato da vincoli di parentela alle note famiglie di ‘ndrangheta “PAPALIA” e “BARBARO-CASTANU”.

