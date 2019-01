Reggio Calabria, Lucano al “Panella-Vallauri”: divampano le polemiche, domani conferenza stampa dell’opposizione

9 Gennaio 2019 17:09

Domani presso la Sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa dal titolo: “Lucano e Nucera: cattivi maestri e pessimi dirigenti” convocata dai componenti della Minoranza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Ieri mattina all’Istituto Tecnico Industriale “Panella-Vallauri” si è tenuto un incontro con Mimmo Lucano, il Sindaco (sospeso) di Riace artefice di quel modello di integrazione per anni osannato sino a quando è stato travolto dalla maxi-inchiesta “Xenia” della Procura di Locri che ha disposto gli arresti per lo stesso Lucano (prima ristretto ai domiciliari, poi costretto all’obbligo di dimora fuori dal proprio Comune) per il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina“. Invitato dalla Dirigente del Panella-Vallauri, la dott.ssa Anna Nucera (che è anche Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria guidato dal Sindaco Falcomatà), Mimmo Lucano ieri ha parlato agli studenti. Il tutto non è passato inosservato e le polemiche sono state tante. Domani 10 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa dal titolo: “Lucano e Nucera: cattivi maestri e pessimi dirigenti” convocata dai componenti della Minoranza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

