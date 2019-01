Reggio Calabria, l’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua all’Education Leadership Summit di Londra

24 Gennaio 2019 19:45

A Londra, nella splendida e suggestiva cornice del Tobacco Dock, si è svolto l’Apple Education Leadership Summit 2019, dove l’IC Galluppi- Colllodi- Bevacqua è stato coinvolto nelle attività laboratoriali realizzate con applicazioni informatiche avanzatissime

“Ignite creativity” è questa la denominazione che i manager dell’Apple hanno caparbiamente voluto dare alla settimana annuale di incontri finalizzati a far interagire studenti ed insegnati con nuovissime tecnologie informatiche. A Londra, nella splendida e suggestiva cornice del Tobacco Dock, si è svolto l’Apple Education Leadership Summit 2019, dove l’IC Galluppi, Colllodi, Bevacqua è stato coinvolto nelle attività laboratoriali realizzate con applicazioni informatiche avanzatissime. Nel corso della giornata, il dirigente scolastico Mariantonia Puntillo ha condiviso, con numerosi colleghi europei e manager Apple, strategie didattiche innovative finalizzate a migliorare l’insegnamento per trarre dagli studenti capacità ed attitudini creative grazie all’utilizzo di nuove app realizzate dai laboratori di ricerca Apple. Il coding non solo accresce il coinvolgimento degli studenti e li aiuta a diventare migliori risolutori di problemi, ma li rende comunicatori e collaboratori allo stesso tempo. Il tema cruciale, come scoprire e come stimolare la creatività degli studenti, è stato illustrato da educatori visionari, europei ed americani, che hanno comunicato le loro innovative esperienze di apprendimento ed hanno dimostrato come sia possibile aprire le menti e dare opportunità nuove a migliaia di studenti in tutto il mondo.

