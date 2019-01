Cafiero De Raho: “A Reggio Calabria non ci sono più latitanti, sono stati tutti arrestati”

10 Gennaio 2019 19:10

Mafia, Cafiero De Raho: “Messina Denaro sarà sicuramente arrestato Mafia. A Reggio Calabria non ci sono più latitanti”

“I latitanti godono di coperture e reti di sostegno. Non potrebbero esistere i latitanti se non ci fossero reti che consentono le latitanze. Le reti via via sono state tagliate e si assottiglia sempre più quel sostegno che ha consentito al latitante di restare ancora oggi impunito. Questo mi fa pensare che Matteo Messina Denaro sarà sicuramente arrestato. Di latitanti ne abbiamo arrestati tantissimi sia quando ero Procuratore aggiunto a Napoli sia da Procuratore della Repubblica a Reggio Calabria. E a Reggio Calabria non ci sono più latitanti, anche se erano in latitanza da 20-30 anni. Sono stati arrestati tutti. Via via che si tagliano le reti i latitanti vengono necessariamente raggiunti e arrestati”.È quanto ha dichiarato il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, ospite del programma ‘Siamo noi’ su Tv2000.

Valuta questo articolo