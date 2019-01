16 Gennaio 2019 09:36

Reggio Calabria: sabato l’iniziativa di Libera sulla presentazione del dossier sulla percezione delle mafie da parte dei cittadini. L’incontro sarà l’occasione per allungare lo sguardo sulle periferie, promuovere il loro sviluppo quale azione di contrasto alla ‘Ndrangheta ed alla diffusa illegalità

Il coordinamento di Libera Reggio Calabria organizza per sabato 19 Gennaio alle ore 9.00, presso l’auditorium Ciprioti di Arghilla la presentazione del dossier sulla percezione delle mafie da parte dei cittadini. L’incontro sarà l’occasione per allungare lo sguardo sulle periferie, promuovere il loro sviluppo quale azione di contrasto alla ‘Ndrangheta ed alla diffusa illegalità; per tale motivo Libera ha scelto nuovamente Arghilla’ per lanciare il suo messaggio ed incontrare istituzioni e abitanti, perché nuove proposte si aggiungano agli impegni pregressi che devono diventare fatti concreti sui quali fare rinascere questo pezzo di territorio che guarda dall’alto la città metropolitana.

