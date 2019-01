Capodanno di fuoco a Reggio Calabria: incendiata l’auto di famiglia di un collaboratore di giustizia, vertice in Prefettura

1 Gennaio 2019 14:23

Reggio Calabria, incendiata alle prime luci dell’alba di stamattina l’auto in uso all’ex moglie di un collaboratore di giustizia

Nella mattinata di oggi si è tenuta presso il Palazzo del Governo a Reggio Calabria una Riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia alla hanno partecipato i Rappresentanti della Questura e, della Guardia di Finanza e il Comandante provinciale dei Carabinieri.

Nel corso della riunione è stata esaminata la tematica concernente l’incendio della vettura in uso alla ex moglie di un collaboratore di giustizia, verificatosi nelle prime ore di questa mattina, ed è stata disposta una intensificazione delle misure in atto.