Reggio Calabria: il consorzio universitario Unimorfe sponsor del Festival di Sanremo

6 Gennaio 2019 10:43

Il Consorzio universitario di Reggio Calabria sponsor del Festival di Sanremo 2019

Il consorzio universitario di Reggio Calabria Unimorfe fa tappa come sponsor del festival di Sanremo 2019 in occasione del quale sul red carpet e alla cena di Gala. Insieme agli artisti troveremo le responsabili Dott.ssa Maria Saveria Modaffari Presidente Nazionale e la Dott.ssa Lucia Catalano, vice presidente. Un trampolino di lancio per il consorzio universitario il quale presenterà nell’occasione il progetto del Corso di Alta formazione di Canto e Recitazione in collaborazione con l’Accademia Artisti di Roma ove verranno attivitati percorsi di tirocinio e stage a Cinecittà. All’ interno del comitato tecnico Scientifico del Corso accreditato dalla Regione Lazio affiancherà le Dott.sse Modaffari e Catalano l’ attore/ regista/scrittore Silvio Muccino. “È un occasione imperdibile per i ragazzi che sognano la carriera artistica nel cinema e nella musica, vogliamo creare una vera scuola che dia la possibilità di poter facilmente immettersi in un mondo strabiliante come quello della TV , sempre molto ambito” afferma soddisfatta la Presidente Nazionale dott.ssa Modaffari.