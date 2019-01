Reggio Calabria: si è costituito il movimento politico “Grande Reggio”

25 Gennaio 2019 09:38

Reggio Calabria: l’Avv. Francesco Garaffa, nella sua qualità di Presidente, comunica “la costituzione dell’associazione denominata “Grande Reggio – Unione Metropolitana”

L’Avv. Francesco Garaffa, nella sua qualità di Presidente, comunica “la costituzione dell’associazione denominata “Grande Reggio – Unione Metropolitana”, in forma abbreviata “GRUM”, che tra i soci fondatori, oltre allo stesso Francesco Garaffa, annovera Giuseppe Azzarà, Gianluigi Porcelli, Francesco Villa, Giovanni Pangallo, Giuseppe Cuzzocrea, Patrizia Arcuri, Orazio Amaddeo, Florinda Battaglia, Agostino Pitasi, Loredana Mammoliti, Paolo Messineo, Mario Calipari, oltre a moltissime altre persone che già hanno aderito al Movimento. Il Presidente Garaffa precisa che il Movimento Grande Reggio – Unione Metropolitana” nasce con lo scopo di concentrare gli sforzi di tutti coloro che vogliono contribuire alla piena rinascita della Città di Reggio Calabria e di tutti i comuni dell’area provinciale. Tutti i soci della Grande Reggio ritengono indispensabile riportare l’attenzione della politica locale sulle esigenze del singolo Cittadino; garantendo etica, morale e responsabilità nei comportamenti nella pubblica amministrazione e nei Cittadini stessi tutti. Il Movimento vuole favorire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale attraverso l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del territorio; soprattutto avvicinando alla politica e alle Istituzioni tutti quei Cittadini che amano la propria città e la propria comunità e che sono disposti ad impegnarsi attivamente per affrontare i problemi concreti di ogni giorno. Per questo motivo a breve il movimento organizzerà degli incontri per studiare la soluzione migliore ai problemi più gravi del nostro territorio: come la difficile situazione delle nostre strutture sanitarie, la necessità di garantire una maggiore sicurezza urbana, l’esigenza di ripristinare una più dignitosa manutenzione delle nostre strade, una maggiore sensibilizzazione ed efficienza della raccolta della spazzatura e per trovare il giusto modo per abbassare i tributi locali che nel nostro territorio sono insostenibilmente elevati. Proprio per rappresentare queste esigenze come simbolo del movimento accanto alla scritta Grande Reggio è stata posta l’immagine di un Paladino in quanto icona di un sostegno valoroso, leale e disinteressato, guardia nobile dei bisogni del territorio. Il naturale traguardo di questo percorso, già avviato con l’adesione di moltissimi sostenitori, sarà certamente un impegno diretto del movimento alle prossime elezioni di qualunque livello e in particolare le prossime amministrative regionali e comunali. Il Presidente Garaffa chiarisce che Grande Reggio non appartiene a nessun schieramento già esistente, sia perché ogni decisione in merito al candidato o alla coalizione da sostenere verrà presa in maniera democratica fra tutti i partecipanti al Movimento, sia perché, coerentemente con l’impegno preso di porre al centro di ogni decisione le reali e concrete esigenze del cittadino, le scelte verranno effettuate non sulla base dei nomi e dei simboli dei candidati ma sui progetti e sui programmi che gli stessi candidati saranno disposti a sottoscrivere. Al momento il nostro Movimento si pone come un contenitore culturale e politico per dialogare con tutti gli Enti e tutte le realtà locali per il bene della Comunità cittadina e regionale”.

