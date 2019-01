Reggio Calabria: la città ricorda l’eccidio dei Carabinieri Fava e Garofalo. Petralia: “innumerevoli i patti tra ‘ndrangheta e mafia”

17 Gennaio 2019 22:12

Reggio Calabria, Petralia: “i patti scellerati tra Cosa Nostra e ‘ndrangheta sono innumerevoli e risalgono nel corso di decenni come dimostrano le indagini di polizia giudiziaria e le sentenze. Le indagini non finiscono mai, soprattutto vi e’ la necessita’ di accertare compiutamente i vari livelli di responsabilita’ di chi si e’ macchiato di cosi’ barbari delitti”

“I patti scellerati tra Cosa Nostra e ‘ndrangheta sono innumerevoli e risalgono nel corso di decenni come dimostrano le indagini di polizia giudiziaria e le sentenze. Le indagini non finiscono mai, soprattutto vi e’ la necessita’ di accertare compiutamente i vari livelli di responsabilita’ di chi si e’ macchiato di cosi’ barbari delitti”. Lo ha detto il Procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia intervenendo ad un’iniziativa per ricordare il sacrificio dell’appuntato Antonino Fava e del carabiniere Vincenzo Garofalo, a 25 anni dall’agguato perpetrato da un commando della Ndrangheta. “Si tratta di fare emergere – ha aggiunto Petralia – anche connivenze e responsabilita’ non espressamente penali, dentro uno scenario vasto, su cui continueremo a lavorare affinche’ l’attacco allo Stato attraverso gli attentati ai suoi uomini in divisa trovi adeguata risposta di giustizia”.

