Reggio Calabria, D’Ascoli e Pizzimenti: “l’attività politica del sindaco Falcomatà e gli effetti disastrosi sulla città”

28 Gennaio 2019 11:40

Reggio Calabria, Pizzimenti, D’Ascoli: “le piogge abbondanti, che in questi ultimi giorni si sono abbattute sulla città, hanno contribuito ad ingigantire le buche esistenti al punto da determinare un autentico pericolo sia alla circolazione dei veicoli sia al transito dei pedoni”

“Le piogge abbondanti, che in questi ultimi giorni si sono abbattute sulla città, hanno contribuito ad ingigantire le buche esistenti al punto da determinare un autentico pericolo sia alla circolazione dei veicoli sia al transito dei pedoni”. E’ quanto dichiarano il Consigliere Comunale Giuseppe D’Ascoli e Nuccio Pizzimenti, esponente di Forza Italia. “Poiché i problemi che affliggono la Città – continuano gli esponenti politici azzurri – non sono limitati alle strade dissestate, ma sono numerosi e variegati, saremmo tentati di dire che il Comune, sembra ancora essere amministrato dai Commissari Prefettizi le cui funzioni sono limitate e rivolte a gestire unicamente l’ordinaria amministrazione. Se nei confronti dell’agire politico del Sindaco Falcomatà abbiamo civilmente e democraticamente espresso valutazioni politiche negative, questo lo abbiamo fatto con lo spirito e con il proposito di scuotere e svegliare da quella profonda letargia il primo cittadino e stimolarlo ad affrontare e risolvere l’impraticabilità delle strade comprese quelle altrettanto dissestate della città metropolitana. Eppure, il Sindaco Falcomatà, con le sue dichiarazioni programmatiche pronunciate all’atto del suo insediamento, aveva fatto sognare persino i muri di Palazzo San Giorgio. Numerose e variegate le promesse fatte ai cittadini sulle iniziative di natura culturale e sui progetti politici destinati a risvegliare l’economia della città, ma dopo quattro anni di consiliatura, nessun progetto politico di spessore è stato mai realizzato. Nonostante il primo cittadino abbia assunto nel suo nutrito staff, composto esclusivamente da personale esterno, anche un consulente culturale che avrebbe dovuto contribuire a rilanciare l’attività del teatro “F. Cilea” e condurre la città dentro circuiti virtuosi del panorama culturale nazionale, l’assenza di iniziative ha invece enormemente penalizzato e umiliato l’intera comunità. Anche sul fronte della legalità, argomento che nel corso della sua campagna elettorale il Sindaco Falcomatà aveva esibito come la bandiera del suo programma e della sua attività politica, all’infuori di qualche targa commemorativa attaccata alla parete di qualche scuola della città, nulla ha fatto. Dica ai reggini, Sig. Sindaco quali sono stati i progetti e le iniziative che ha messo in campo per fronteggiare questo fenomeno, sempre più diffuso e pervasivo, che ha contribuito a compromettere lo sviluppo civile, sociale ed economico della città. Dica ancora ai cittadini quali sono state le iniziative che ha messo in campo per affermare e diffondere, in città, tra le nuove generazioni, una nuova cultura della legalità.

I problemi elencati, Sig. Sindaco, che sono solo alcuni, rispecchiano in modo eloquente la sua incapacità politica ad amministrare e gestire una città che possiede invece notevoli potenzialità di sviluppo. L’unico progetto che il Sindaco Falcomatà ha voluto con tenacia e cocciutaggine, è stato quello inerente la raccolta differenziata dei rifiuti. Un progetto che avrebbe dovuto portare la città ad essere più pulita, ma la presenza di sacchetti di immondizia depositate lungo le strade, i marciapiedi e ora anche nelle campagne circostanti, mette sempre più in evidenza che il sistema porta a porta è stato bocciato dalla stragrande maggioranza dei cittadini perché ritenuto inefficiente ed inefficace. Oramai Sig Sindaco, la trave della disperazione gli ha trafitto entrambi gli occhi al punto che non riesce a navigare nemmeno a vista. I problemi accumulati nel corso di quattro anni di consiliatura sono talmente tanti e complessi che non potrà, nei pochi mesi che le restano del suo mandato politico, sollevare la città dal pantano dove l’ha portata. Ecco perché Sig. Sindaco, a costo di essere monotoni e ripetitivi, continuiamo a formulargli l’invito a mettersi da parte in modo tale che i reggini possano tornare al voto e scegliere un nuovo Sindaco”, concludono D’Ascoli e Nuccio Pizzimenti.

