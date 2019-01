Reggio Calabria: nasce la cooperativa sociale “lavoltabuona”

23 Gennaio 2019 10:26

Reggio Calabria: la società no-profit è nata dall’impulso della Diocesi di Oppido Palmi nella persona di S. E. Mons. Milito e dalla necessità di dare una risposta alle numerose richieste di aiuto di quanti vivono problemi di dipendenze patologiche: droghe, alcool, ludopatie, dipendenze da internet

Il 9 gennaio si è costituita davanti al notaio Marcella Reni la cooperativa sociale “lavoltabuona”. La società no-profit è nata dall’impulso della Diocesi di Oppido Palmi nella persona di S. E. Mons. Milito e dalla necessità di dare una risposta alle numerose richieste di aiuto di quanti vivono problemi di dipendenze patologiche: droghe, alcool, ludopatie, dipendenze da internet. La cooperativa “lavoltabuona”, si propone di collaborare con i servizi pubblici (SERD) e del privato sociale, con le istituzioni e con le agenzie educative nel campo della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenze. A Polistena, in via Karl Marx, si trova la sede provvisoria della cooperativa, di cui è Presidente Padre Antonio Cannatà o.m.i. e Vice-presidente Giusy Musacchia, psicologa. Il Centro è già operativo per colloqui di sostegno e per incontri di prevenzione. I prossimi obiettivi sono: la formazione dei volontari, l’individuazione di una sede più ampia, la costituzione di centri di ascolto, gli incontri con i rappresentanti delle Istituzioni. Questi i contatti:

– e-mail : lavoltabuona45@gmail.com

– tel. – FAX : 0966/936794 (ore 09.00-12.00)

– cell. Responsabile : 348/2933105

Valuta questo articolo